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Вяльбе: «Ничего, если спортсмены на 2 недели забудут про инстаграм, фейсбук и прочую белиберду» 

SPORT24.ru + ещё 14 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что на заседании президиума не обсуждался вопрос о запрете на использование спортсменами социальных сетей в период проведения соревнований.
«Этот вопрос не обсуждался, мы и раньше его не обсуждали. Я очень часто захожу в инстаграм, специально проверяю, когда человек последний раз был в WhatsApp, это касается без исключения всех спортсменов. Если я понимаю, что человек, будучи участником чемпионата мира, за два часа до гонки был в WhatsApp, это наталкивает меня на определенные размышления.
Тут я читаю СМИ и узнаю, что тренер, для меня великий тренер, Вольфганг Пихлер в сборной Швеции по биатлону во время чемпионата мира запретил общаться в соцсетях. Я считаю это абсолютно нормальным решением, поэтому предложила это как вариант.
Считаю, что тренеры меня в этом поддержат. Ничего страшного, если спортсмены на две недели забудут о своих страницах в «Инстаграме» и «Фейсбуке» и прочей белиберде и отдадутся тому, на чем они должны заострять внимание.
Не нужно думать, что я монстр, который требует все закрыть. Нет, не закрыть, я с ними общаюсь через тот же инстаграм, ставлю лайки, но есть время, когда можно улыбаться и расслабляться, а есть время, когда нужно сконцентрироваться на своем деле, за которое ты получаешь деньги, на результате, от которого ты должен кайфовать», — цитирует Вяльбе ТАСС.
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Лыжный спорт , ИТАР-ТАСС
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