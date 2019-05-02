СМИ: призер ОИ сноубордист Роллан госпитализирован после попытки побить рекорд мира

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в хафпайпе французский сноубордист Кевин Роллан госпитализирован после попытки установить мировой рекорд. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал SkiChrono.

По информации источника, инцидент произошел 30 апреля на горнолыжном курорте Ла-Плань во Франции. 29-летний сноубордист готовился установить мировой рекорд по квотерпайпу (трамплину, у которого горизонтальная плоскость по радиусу плавно переходит в вертикальную), намереваясь сделать четверной прыжок, но упал и получил несколько переломов, в том числе в области таза.

Роллан был госпитализирован в тяжелом состоянии, но в настоящее время состояние спортсмена стабилизировалось, в пятницу его перевезут в другое медицинское учреждение.

Помимо бронзы Игр-2014, Роллан является обладателем золотой, двух серебряных и бронзовой наград чемпионатов мира. Также спортсмен является двукратным обладателем Кубка мира в хафпайпе.