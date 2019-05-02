Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: призер ОИ сноубордист Роллан госпитализирован после попытки побить рекорд мира 

ТАСС + ещё 8 2 мая 2019
Фото: Reuters
Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в хафпайпе французский сноубордист Кевин Роллан госпитализирован после попытки установить мировой рекорд. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал SkiChrono.
По информации источника, инцидент произошел 30 апреля на горнолыжном курорте Ла-Плань во Франции. 29-летний сноубордист готовился установить мировой рекорд по квотерпайпу (трамплину, у которого горизонтальная плоскость по радиусу плавно переходит в вертикальную), намереваясь сделать четверной прыжок, но упал и получил несколько переломов, в том числе в области таза.
Роллан был госпитализирован в тяжелом состоянии, но в настоящее время состояние спортсмена стабилизировалось, в пятницу его перевезут в другое медицинское учреждение.
Помимо бронзы Игр-2014, Роллан является обладателем золотой, двух серебряных и бронзовой наград чемпионатов мира. Также спортсмен является двукратным обладателем Кубка мира в хафпайпе.
ТАСС: последние новости
Кугаевский стал победителем второго этапа веломногодневки "Пять колец Москвы" СМИ: австрийский лыжник обвинил бывшего тренера сборной в снабжении спортсменов допингом Тренеры сборной России по хоккею планируют почти полностью укомплектовать состав до ЧМ
Комментарии1
Лыжный спорт , Прочее , Кевин Роллан , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сам напросился». Овечкин — о драке с 19-летним Свечниковым
Громкий скандал: Слуцкий «разрушил» карьеру игрока
Защитник ЦСКА мечтает уехать в НБА
Гол Овечкина попал в топ-5 за всю историю НХЛ
Футболист «Спартака» перенес операцию на колене
Видео
Гимнастка-чемпионка сбила пенсионера и его собаку. Кто виноват?
Летние виды спорта Статьи
16-летняя Загитова села за руль автомобиля
Фигурное катание
Болельщиков «Урала» избили на трассе в Уфе
Футбол
Месси грозит дисквалификация
Футбол
Прощай, Лига чемпионов? Месси расплачивается за удар соперника
Футбол Статьи
Измены и смерть двух мужей: драма жизни Авербуха и Лобачевой
Фигурное катание Статьи
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
Волейбол
На острове Русский подрались самбистки
Летние виды спорта
Пять хоккеистов покинули сборную России
Хоккей
Лучшая пара России бежит в США
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение