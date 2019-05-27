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Австрийского спортсмена подозревают в употреблении допинга 

News.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: globallookpress.com
Австрийский горнолыжник, чемпион мира 2015 года Йоханнес Райхельт обвиняется в употреблении допинга.
На прошлой неделе спортсмена допросила федеральная уголовная полиция Австрии, сообщает пресс-служба страны.
В феврале 2019 года полиция проверила ряд спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) на нарушение антидопинговых правил. Было выявлено более 20 инцидентов. Спортсмены в сотрудничестве с немецким врачом Марком Шмидтом использовали кровяной допинг.
В федерации лыжных видов спорта Австрии отрицают причастность Райхельта, утверждая, что спортсмен сдавал тесты несколько раз в год и никаких аномальных показателей в допинг-пробах горнолыжника не обнаружено. Спортсмен также отрицает обвинения.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило в полном объёме в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), писал News.ru.
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Лыжный спорт , Марк Шмидт , Всемирное антидопинговое агентство
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