Австрийского спортсмена подозревают в употреблении допинга

Австрийский горнолыжник, чемпион мира 2015 года Йоханнес Райхельт обвиняется в употреблении допинга.

На прошлой неделе спортсмена допросила федеральная уголовная полиция Австрии, сообщает пресс-служба страны.

В феврале 2019 года полиция проверила ряд спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) на нарушение антидопинговых правил. Было выявлено более 20 инцидентов. Спортсмены в сотрудничестве с немецким врачом Марком Шмидтом использовали кровяной допинг.

В федерации лыжных видов спорта Австрии отрицают причастность Райхельта, утверждая, что спортсмен сдавал тесты несколько раз в год и никаких аномальных показателей в допинг-пробах горнолыжника не обнаружено. Спортсмен также отрицает обвинения.