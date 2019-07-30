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Участница сочинской Олимпиады умерла в 36 лет 

Рамблер + ещё 8 6 часов назад
Международная федерация лыжного спорта на своем сайте выразила искренние соболезнования семье финской лыжницы Мона-Лийсы Ноусиайнен, которая умерла в возрасте 36 лет.
Согласно сообщению федерации лыжного спорта, Мона-Лийса Ноусиайнен скончалась 29 июля после продолжительной болезни. Ее смерть подтвердили родственники.
По данным федерации, Ноусиайнен завершила спортивную карьеру в 2018 году. В её активе три золота юниорских чемпионатов мира, две победы на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, в том числе в Сочи в 2013 году.
Ранее издание RT сообщало о смерти другого спортсмена — аргентинского боксёра Уго Сантильяни, госпитализированного после поединка. После операции у боксера была зафиксирована остановка сердца и дыхания. Спасти его жизнь не удалось.
Лыжный спорт , Видео
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