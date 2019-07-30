Участница сочинской Олимпиады умерла в 36 лет

Международная федерация лыжного спорта на своем сайте выразила искренние соболезнования семье финской лыжницы Мона-Лийсы Ноусиайнен, которая умерла в возрасте 36 лет.

Согласно сообщению федерации лыжного спорта, Мона-Лийса Ноусиайнен скончалась 29 июля после продолжительной болезни. Ее смерть подтвердили родственники.

По данным федерации, Ноусиайнен завершила спортивную карьеру в 2018 году. В её активе три золота юниорских чемпионатов мира, две победы на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, в том числе в Сочи в 2013 году.

Ранее издание RT сообщало о смерти другого спортсмена — аргентинского боксёра Уго Сантильяни, госпитализированного после поединка. После операции у боксера была зафиксирована остановка сердца и дыхания. Спасти его жизнь не удалось.