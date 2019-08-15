Биатлонистка Костюченко вернулась в Россию и будет выступать в лыжных гонках

Биатлонистка Инна Костюченко вернулась в Россию из Беларуси и будет выступать в лыжных гонках, спортсменка подтвердила это на странице «ВКонтакте».

Костюченко вошла в состав биатлонной команды Беларуси перед началом сезона-2018/19. На этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада) спортсменка заняла 87 место в индивидуальной гонке. В составе сборной Беларуси там же стала 16-й в женской эстафете. Кроме того, она выступила в спринте на этапе в Солт-Лейк-Сити (США), где заняла 83 место.

В Кубке IBU её результатом стало 8-е место в спринте на этапе в Идре (Швеция).

Ранее Костюченко уже выступала за Россию на юниорских соревнованиях по лыжным гонкам. Позже она приняла решение сменить гражданство и перебраться в Беларусь.