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Биатлонистка Костюченко вернулась в Россию и будет выступать в лыжных гонках 

Чемпионат.com + ещё 1 15 августа 2019
Фото: Vk.com
Биатлонистка Инна Костюченко вернулась в Россию из Беларуси и будет выступать в лыжных гонках, спортсменка подтвердила это на странице «ВКонтакте».
Костюченко вошла в состав биатлонной команды Беларуси перед началом сезона-2018/19. На этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада) спортсменка заняла 87 место в индивидуальной гонке. В составе сборной Беларуси там же стала 16-й в женской эстафете. Кроме того, она выступила в спринте на этапе в Солт-Лейк-Сити (США), где заняла 83 место.
В Кубке IBU её результатом стало 8-е место в спринте на этапе в Идре (Швеция).
Ранее Костюченко уже выступала за Россию на юниорских соревнованиях по лыжным гонкам. Позже она приняла решение сменить гражданство и перебраться в Беларусь.
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Лыжный спорт , Биатлон
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