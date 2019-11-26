Под подозрением каждый: Россию ждет огромное унижение

Dagbladet (Норвегия): каждый россиянин под подозрением

Dagbladet (Норвегия) . Россия рискует исчезнуть из международного спорта. Что будет с молодыми звездами? И что ждет мировой лыжный спорт, ведь, например, единственная конкурентка непобедимой Терезы Йохауг — россиянка? Россия находится в зоне риска, но это не повод наказывать всех российских атлетов без разбору, пишет

Вскоре Россия рискует исчезнуть из международного спорта. Что будет с лыжными звездами, которым придется доказывать свою «чистоту»?

В понедельник, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) примет решение, будет ли Россия вновь отстранена от соревнований. Приговор, вероятнее всего, окажется обвинительным, и первой его жертвой рискует стать сенсация российских лыж Наталья Непряева

Выстрелившая в прошлом сезоне 24-летняя россиянка — одна из немногих, кто этой зимой может побороться на равных с Терезой Йохауг (Therese Johaug).

Казалось, старые допинговые грехи надолго выбили российских лыжниц из борьбы, но Непряева возвестила о приходе нового поколения.

Лыжи у россиянок, что называется, поехали.

В Холменколленском марафоне Непряева финишировала сразу после Йохауг, выиграв массовый спурт с участием юной шведской звезды Эббы Андерссон (Ebba Andersson), норвежки Ингвильд Флугстад Эстберг (Ingvild Flugstad Østberg) и ветеранок Астрид Уренхольдт Якобсен (Astrid Uhrenholdt Jacobsen), Шарлотты Каллы (Charlotte Kalla) и Кристы Пярмякоски (Krista Pärmäkoski). На Тур де Ски и Кубке мира сильнее оказалась лишь Эстберг.

К возвращению России в элиту мировых лыж нет никаких претензий — за исключением застарелых подозрений. Непряева, как и многие другие надежды российской лыжной сборной, тренируется у Юрия Бородавко , ранее отстраненного за допинг.

Это не может не настораживать.

Сезон начался с новых побед. Но триумф грозит оборваться. Федерацию лыжных гонок просят отстранить Россию — под подозрением теперь каждый российский спортсмен.

В преддверии заседания ВАДА прозвучали рекомендации, чтобы каждый российский спортсмен предоставил доказательства своей «чистоты».

Как это отразится на Кубке мира по лыжным гонкам, пока неясно. Всего через несколько дней после решения ВАДА состоятся важные гонки в Давосе.

И возможно, на лыжне не будет ни одного российского гонщика.

Формально исполком ВАДА решит, продлевать дисквалификацию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) или нет. Она продолжалась уже нескольких лет, пока ВАДА прошлой осенью не решила дать россиянам еще один шанс. Взамен России надо было предоставить все старые образцы, взятые до и после скандала на Олимпиаде в Сочи, чтобы покончить с делом раз и навсегда.

Доверием, мягко говоря, злоупотребили. Когда россияне предоставили допинг-пробы из лаборатории в Москве, оказалось, что они снова смошенничали. Часть данных подменили, чтобы скрыть новые разоблачения.

Из-за обмана руководство ВАДА считает, что Россию надо снова наказать — на этот раз еще жестче.

В последний раз, несмотря на дисквалификацию, Россия продолжила участвовать в международных соревнованиях под собственным флагом. Последовательного запрета добилась лишь Федерация легкой атлетики.

На этот раз ситуация усугубилась. От ВАДА требуют ни много ни мало полного бойкота сроком на четыре года. Это огромное унижение для великой спортивной державы, гордящейся своими победами.

Но даже в этом случае российские спортсмены продолжат выступать под нейтральным флагом. Примером снова послужит легкая атлетика, где плоды принесла система индивидуального допинг-контроля над каждым российским спортсменом.

Это означает, что отдельным спортсменам — возможно, ни в чем не повинным, — не придется расплачиваться за мошенничество на государственном уровне, но общий контроль при этом ужесточится.

Трудность для Международной федерации лыжного спорта (FIS) заключается в том, что между решением ВАДА и гонками в Давосе остается мало времени. Именно поэтому закончился хаосом ряд прошлогодних разбирательств. Исключенных FIS россиян оправдал Спортивный арбитражный суд, но до Олимпиады в Пхёнчхане того же Сергея Устюгова все же не допустили.

Почему, общественности так и не объяснили. Вероятно, не понял этого и сам Устюгов. Процесс был закрытый, и это недопустимо.

Без четких и ясных критериев исключить российских спортсменов за несколько дней до гонок в Давосе FIS не сможет.

Именно такие четкие правила привели к дисквалификации кенийских соперников норвежца Якоба Ингебритсена (Jakob Ingebrigtsen) перед осенним Чемпионатом мира по легкой атлетике в Дохе. От спортсменов из стран с высоким уровнем риска Федерация легкой атлетики требует минимум три чистых допинг-пробы.

Россия со своим мошенничеством, безусловно, находится в зоне риска, но это не повод наказывать всех российских лыжников без разбору.

В докладах Макларена, лежащих в основе решения по России, упоминаются несколько лыжников. Но почти всех их в преддверии Олимпиады 2018 года оправдал Спортивный арбитражный суд, и никаких дополнительных нарушений прошлой зимой зафиксировано не было.

Таким образом, лыжные гонки манипуляция с допинг-пробами обошла стороной.

Благодаря своим успехам на лыжне Наталья Непряева и ее товарищ по сборной Александр Большунов наверняка уже попали под пристальный надзор FIS.

Если это так, она сможет соревноваться с Терезой Йохауг, даже если Россию отстранят. FIS все равно может быть уверена, что российская звезда играет по правилам.

Но пока что в лыжах все еще царит неразбериха. Неизвестно, кто выйдет на старт в Давосе и как поведется дальнейшая борьба с допингом.