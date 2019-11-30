Устюгову не дали пробежать спринт. Что произошло?

Норвежец Клебо стал лучшим в истории Кубка мира. А Устюгов психанул

Норвежцы начали лыжный сезон с триумфа. Смогут ли российские парни вообще с ними бороться?

В лыжных гонках стартовал новый сезон. Впрочем, спринтерские гонки в Руке прошли так, будто старый и не заканчивался. Норвежец Йоханнес Клебо выиграл в одну калитку, попутно установив удивительный рекорд, а его принципиального соперника Сергея Устюгова продолжают преследовать неудачи. На этот раз обошлось без потасовки на финише. Россиянин туда даже не добрался.

Устюгов перегорел и не побежал

Илья Семиков и Финскую многодневку, а заодно и большой лыжный сезон открывали спринтерские гонки классическим стилем. В квалификации действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо не стал заниматься тактическими играми, а показал лучший результат с преимуществом в 1,5 секунды над соотечественником Эриком Вальнесом. Российские лидеры Сергей Устюгов и Александр Большунов проиграли Клебо 5-6 секунд и без проблем преодолели квалификацию. Также в заветную тридцатку пробились Глеб Ретивых Артём Мальцев . Большее представительство в четвертьфинале было только у хозяев.

Первый же четвертьфинал сулил болельщикам роскошное зрелище — очередной акт противостояния Устюгова и Клебо. В полуфинале чемпионата мира в Зеефельде полгода назад россиянин посчитал, что норвежец умышленно нарушил правила, за что после финиша сначала толкнул его, а потом потрепал ладонью по щеке. Увидеть что-то подобное на этапе Кубка мира маловероятно, но сравнить готовность Сергея и Йоханнеса была крайне любопытно.

К сожалению, Устюгов такой возможности не дал. Сергей настолько хотел ринуться на трассу, что допустил фальстарт. Сам лыжник признал ошибку. «Стартанул, ну и закончил сразу», — сказал Сергей с улыбкой в эфире телеканала NRK.

Клебо победил и не устал

Клебо никаких сюрпризов не преподнёс и уверенно вышел в полуфинал. А вот у ещё одного фаворита, итальянца Федерико Пеллегрино забег явно не удался. Чемпион мира финишировал последним и расстался с шансами на награды. Александр Большунов, бежавший вместе с Пеллегрино, стал вторым и прошёл дальше. В полуфинале оба россиянина, добравшиеся до этой стадии, оказались в одном забеге с Клебо. Норвежец рванул в последний подъём и обеспечил себе хороший задел, а Большунов опередил на финишной прямой Голберга и Свенссона. Илья Семиков занял пятое место и в финал не вышел. В решающем забеге Большунов пошёл вперёд и какое-то время лидировал, однако на рывок Клебо не отреагировал никто. Норвежец «привёз» ставшему вторым Голбергу больше четырёх секунд, а на финише выглядел гораздо свежее поверженных соперников. Для него эта победа стала 17-й в карьере в спринтах на этапах Кубка мира. Ранее до этой отметки не добирался никто. Большунов, изрядно потратив силы в середине гонки, в борьбе за пьедестал уступил двум норвежцам и французу Ришару Жуве . А ведь год назад на спринте в Руке Саша победил, оставив Клебо без золота.

У женщин всё ещё хуже