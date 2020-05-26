Российский лыжник сменил спортивное гражданство

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи, российский лыжник Илья Черноусов принял решение сменить спортивное гражданство, сообщает ТАСС.

Об этом источник проинформировали в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Теперь Черноусов на международных соревнованиях будет выступать под флагом Швейцарии. Переход спортсмена уже одобрен.

Стоит отметить, что в официальных соревнованиях составе сборной России лыжник не принимал участия с с середины 2016 года.

Ранее сообщалось, что Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства.