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Губерниев отреагировал на переход Черноусова в сборную Швейцарии 

Газета.Ru 1 час назад
Губерниев отреагировал на переход Черноусова
Фото: РИА Новости
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи Ильи Черноусова сменить спортивное гражданство.
33-летний россиянин не выступал за сборную России с 2016 года. 26 мая стало известно, что спортсмен переходит в сборную Швейцарии.
"Интересные факты однако! Мы еще спросим у новоявленного швейцарского лыжника, почему его, одного из лидеров мирового конька, так и не поставили бежать сочинскую лыжную эстафету в 2014-м. И Вылегжанин тогда напрашивался на классику. Но, увы, процветало вредительство или дурь у людей, которые принимали решение о составе", — написал Губерниев в Telegram-канале.
На Играх в Сочи Черноусов занял третье место на марафонской дистанции.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о переходе призера Игр из России в сборную Швейцарии.
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Лыжный спорт , Зимние виды спорта , Елена Вяльбе , Илья Черноусов , Дмитрий Губерниев , СБОРНАЯ РОССИИ
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