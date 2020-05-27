Губерниев отреагировал на переход Черноусова

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи Ильи Черноусова сменить спортивное гражданство.

33-летний россиянин не выступал за сборную России с 2016 года. 26 мая стало известно, что спортсмен переходит в сборную Швейцарии.

"Интересные факты однако! Мы еще спросим у новоявленного швейцарского лыжника, почему его, одного из лидеров мирового конька, так и не поставили бежать сочинскую лыжную эстафету в 2014-м. И Вылегжанин тогда напрашивался на классику. Но, увы, процветало вредительство или дурь у людей, которые принимали решение о составе", — написал Губерниев в Telegram-канале.

На Играх в Сочи Черноусов занял третье место на марафонской дистанции.