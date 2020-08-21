Олимпийский чемпион признался в наркозависимости

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг на пресс-конференции признался, что имеет серьезные проблемы с наркотиками.

"У меня серьезная проблема с употреблением психоактивных веществ: алкоголь, наркотики и таблетки. Это связано с переодическими отвязными вечеринками, которых в последнее время было много", — заявил спортсмен.

Кроме того, он отметил, что изначально не воспринимал эту проблему всерьез, отрицал и скрывал все от окружающих его людей. Он рассказал, что такой подход привел к очень серьезным последствиям, и сейчас он хочет извиниться перед всеми, кого это касается.