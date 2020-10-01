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25 сентября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Герта
1
—
3
Айнтрахт Ф
26 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
0
—
2
Спартак М
Зенит
6
—
0
Уфа
Сочи
1
—
1
Краснодар
26 сентября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Алавес
0
—
0
Хетафе
Валенсия
1
—
1
Уэска
Эльче
0
—
3
Реал Сосьедад
26 сентября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Майнц
1
—
4
Штутгарт
Аугсбург
2
—
0
Боруссия Д
Арминия
1
—
0
Кёльн
26 сентября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
2
—
3
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
1
—
2
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
3
—
3
Челси
27 сентября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Арсенал
2
—
3
Ростов
Ахмат
2
—
0
Урал
ЦСКА
0
—
1
Локомотив М
27 сентября
Испанская Примера
3 из 6
Все матчи
Осасуна
1
—
3
Леванте
Эйбар
1
—
2
Атлетик Б
Атлетико М
6
—
1
Гранада
27 сентября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
4
—
1
Бавария
Фрайбург
1
—
1
Вольфсбург
27 сентября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
0
—
1
Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
1
—
1
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
2
—
5
Лестер Сити
28 сентября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Химки
1
—
0
Динамо М
28 сентября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Фулхэм
0
—
3
Астон Вилла
Ливерпуль
3
—
1
Арсенал
29 сентября
Испанская Примера
2 из 2
Все матчи
Реал Сосьедад
0
—
1
Валенсия
Хетафе
3
—
0
Бетис
30 сентября