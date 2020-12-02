Сборная Норвегии снялась с двух этапов Кубка мира по лыжным гонкам и может пропустить еще и "Тур де Ски". Примеру своих скандинавских соседей готова последовать и команда Швеции. Главная причина - эпидемиологическая обстановка в Европе.

С 27 по 29 ноября в финской Руке прошел первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, так называемый «Ruka Triple», где и у мужчин, и у женщин сначала состоялись спринты, затем гонка с интервальным стартом, а завершил все пасьют.

Первый этап прошел под знаком доминирования Норвегии. Хотя Йоханнес Клебо неожиданно проиграл любимый спринт соотечественнику Эрику Вальнесу, он выиграл гонку с интервальным стартом и преследование и по итогам этапа возглавил общий зачет Кубка мира. У женщин же спринт остался за шведкой Линн Сван, но две другие дистанции прошли под диктовку сильнейшей лыжницы современности Терезы Йохауг

Второй в пасьюте и по итогам этапа оказалась вернувшаяся в спорт после рождения ребенка Татьяна Сорина, которую шведский журналист уже успел заподозрить в употреблении допинга.

У мужчин на второй строчке тоже представитель нашей сборной. Речь о действующем обладателе Кубка мира Александре Большунове , ставшем четвертым в спринте, выигравшем бронзу на дистанции с раздельным стартом, а в пасьюте финишировавшем сразу за Клебо.

Следующие соревнования должны были состояться в норвежском Лиллехамере с 4 по 6 декабря, однако из-за ситуации с распространением коронавируса они были перенесены на неопределенный срок, хоть и не отменены окончательно. Более того, накануне спортивный директор норвежской сборной Эспен Бьервиг в эфире национального TV2 заявил, что его команда может пропустить престижную многодневку «Тур де Ски».

«Вопрос в том, хотим ли мы рисковать в сезон с чемпионатом мира. Если бы решал я, то провел бы «Тур де Ски» в одном месте, — начал функционер.



— Речь идет исключительно о здоровье. Если бы мы сумели разделиться на группы, как в Руке, где мы жили в квартирах по три человека, то смогли бы изолироваться в случае вспышки заражения. Но на «Тур де Ски» нет таких условий.



Кроме того, когда мы будет переезжать с места на место автобусом, очень сложно определить, кто считается близким контактом. Это ведь может привести к тому, что всей команде придется сидеть в карантине. Нам это надо?»

А вскоре грянула и настоящая бомба, когда о своем снятии с декабрьских этапов Кубка мира объявил сам Клебо.

«Я считаю, что путешествовать между странами сейчас – совершенно неправильно. Это предполагает контакт со многими людьми. Это касается самолетов, автобусов, аэропортов и других мест. Я не собираюсь подвергать себя этому. По мне – это совершенно неправильно. Я принимаю последствия и отказываюсь от стартов в этот раз, — рассказал спортсмен в эфире NRK. — Я придерживаюсь этого мнения уже давно. Все началось с финала Кубка мира прошлого сезона. Неопределенность усилилась еще во время нашего пребывания в Руке. Перед поездкой ситуация казалась безопаснее, чем оказалась в Финляндии.

Мне кажется, что лыжные гонки и соревнования не так важны по сравнению с пандемией, которая сейчас бушует по всему миру. Каждый должен внести свой вклад и делать то, что он считает правильным. Для меня это важно и правильно».

В декабре помимо этапа в Лиллехамере должны состояться соревнования в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и немецком Дрездене (19-20 декабря).

А вот 1 января в швейцарском Валь-Мюстаире стартует «Тур де Ски», и о возможном своем участии или неучастии в многодневке Клебо также высказался.

«Сначала нужно посмотреть, пройдет ли «Тур де Ски». Затем я решу, приму ли участие. Это будет зависеть от ситуации с вирусом. Я делаю ставку на чемпионат мира в Оберстдорфе, где я хочу проявить себя как можно лучше. Это будет основной спортивной целью этого сезона», — заявил именитый норвежец.

Своего партнера тут же поддержал и еще один сильный норвежский лыжник Эмиль Иверсен , объявивший, что не выйдет на лыжню не только в декабре, но на «Туре».

«Я согласен с Йоханнесом и могу подтвердить, что не буду участвовать в гонках до Рождества. Еще я пропущу «Тур де Ски».



На это уходит много энергии. Сейчас у нас есть идеальная возможность опробовать другую дорогу к чемпионату мира. Мы с Йоханнесом хорошо тренировались последние полгода и были в хорошей форме в Руке, так что для нас все работает. Может быть, это шанс быть еще лучше подготовленными к тому, чтобы завоевать медали на чемпионате мира. Поэтому рисковать в нынешней обстановке абсолютно не стоит, — считает Иверсен.



— В этом году важен только чемпионат мира. Все нацелено на него. Сейчас мы лучше проверим, каково будет больше тренироваться, готовясь к нему вместо того, чтобы бежать все гонки».

После этого утром 1 декабря Федерация лыжных видов спорта Норвегии объявила о том, что декабрьские этапы пропустит вся команда.

«Комитет по лыжным гонкам провел встречу с руководством и решил, что Норвегия не примет участие в гонках Кубка мира в Давосе и Дрездене в декабре. Также не планируется участие норвежских лыжников в «Тур де Ски» в текущей ситуации», – говорится в пресс-релизе организации.

«Наша главная цель в этом сезоне – это чемпионат мира в Оберстдорфе. Мы подвели итоги кубковых выходных. Помимо риска в путешествиях, мы убедились, что сохранять дистанцию и избегать тесного контакта на Кубке мира сложнее, чем мы предполагали вначале, — добавил от своего лица Бьервиг. — Легкие для лыжников – это рабочий инструмент, и мы не знаем возможных последствий COVID-19. Поэтому мы должны соблюдать меры предосторожности».

Следом о возможном аналогичном решении сообщила и сборная Швеции, которая к тому же обратилась в Международную федерацию лыжных гонок (FIS) с просьбой перенести «Тур де Ски» в одно место вместо трех разных, как запланировано по традиции.

«Мы оцениваем, будут ли наши лыжники находиться в максимальной безопасности. Стараемся взвесить все «за» и «против», – заявил спортивный директор шведской сборной Даниэль Фореус.

При этом рейс-директор FIS Пьер Миньере оперативно подтвердил, что отказ норвежцев и возможный отказ шведов не повлияет на сам факт проведения декабрьских этапов.

«Важно, чтобы Норвегия приняла участие в как можно большем числе гонок на Кубке мира, но это их решение, и мы его полностью уважаем.

Мы много работаем с организаторами, местными федерациями и властями, чтобы обеспечить необходимые меры для проведения безопасных соревнований. Важный фактор – позаботиться о том, чтобы спорт выжил в разных странах. В данный момент для Норвегии и Швеции проще провести национальные старты с проведением телетрансляции, — сказал Миньере. — В других странах ситуация иная. Поэтому даже в отсутствие Норвегии и Швеции важно дать спортсменам возможность соревноваться в безопасных условиях».

Тренер сборной России Маркус Крамер выразил удивление решением норвежцев, назвал отсутствие этой команды потерей для всех лыжных гонок, но при этом подтвердил, что российская команда пропускать этапы не намерена.

«Перед гонками в Руке мы решили, что посмотрим, как там все пройдет, после чего примем решение. Мы убедились в том, что все хорошо, и чувствуем себя в безопасности», — сказал Крамер.