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Шведский журналист связал успех лыжницы Сориной с допингом. Но у него нет никаких доказательств 

Sport24 41 минуту назад
Написал Людвиг Холмберг, а стыдно нам.
Нужно было предположить, что после второго места лыжницы Татьяны Сориной на первом этапе Кубка мира кого-то из скандинавских коллег бомбанет. Когда на финише она обогнала Эббу Андерсон и Фриду Карлссон, стало ясно, что роль палача на себя возьмут журналисты из Швеции. Отличился на этот раз Людвиг Холмберг из Expressen со своим материалом «Вопрос, витающий в воздухе: она под допингом?».
Журналист, который давно возомнил себя борцом с допингом, не раз подозревал лыжников из России (и не только) в употреблении запрещенных веществ, но внятных аргументов в текстах Людвига всегда было мало. Неудивительно, что его внимание привлекла Сорина. До этапа в Руке Татьяна не показывала подобных результатов. Холмберг, ничего не выясняя, тут же предположил, что без допинга не обошлось. Текст вышел бездоказательным, глупым и вызывающим стыд. Если совсем честно, он был явно задуман ради кликов и хайпа.
Текст шведского журналиста не стоит воспринимать серьезно и вот почему.
Холмберг вспомнил про скандал на лыжном чемпионате мира в Зефельде, где поймали врача Марка Шмидта и некоторых лыжников. Последние приходили к немцу, чтобы проводить манипуляции с кровью (такой вид допинга проблематично обнаружить). Надо сказать, помогали улучшать результаты они с трудом. Большинство фигурантов дела уже наказаны, а сам Шмидт сейчас мается на судебных заседаниях. Приговор врачу озвучат в 2021 году. Заметьте, здесь нет ни слова о россиянах, которые бы были замешаны в сотрудничестве с Марком. Холмберг же намекает, что кто-то из наших спортсменов (пусть открыто и не пишет об этом, но мы все понимаем) мог обмануть систему подобным образом.
И мог обмануть из-за того, что коронавирус ослабил работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). С конца марта по май с этим действительно было сложно, но ведь не только у нас тестирование решили приостановить или продолжить не в полном объеме. Да и не в этом же дело. В марте Сорина стала мамой. Ее муж и тренер Егор Сорин рассказал, что Татьяна кормила дочку до 10 ноября. Но и без этого важного факта, о котором никто не знал, понятно, что о допинге и речи быть не может. Все лежит на поверхности.
Если бы Холмберг попытался забить в гугл (или какой там в Швеции популярный поисковик?) вопрос о влиянии беременности и родов на кондиции тех же лыжниц или биатлонисток, узнал много нового. Свою статью, конечно, вряд ли бы стал переделывать, но хоть бы прошареннее в этой теме стал. Но не будем отвлекаться. Противопоказаний для кормящих мам хватит на целую книгу, а естественный взрыв гормонов, который помогает стать выносливее и сильнее, давно известная история. От допинга тут мало.
Стоит только вспомнить французскую биатлонистку Мари Дорен-Абер, которая вернулась после родов и провела свой лучший сезон в карьере. Она взяла четыре медали на чемпионате мира-2015 в Контиолахти (два золота и два серебра), а также стала второй в общем зачете Кубка мира и во всех отдельных дисциплинах, где разыгрывают МХГ, кроме гонок преследования. Никого этот неожиданный всплеск результатов тогда не смущал Жаль, что Холмбергу подобные факты кажутся неважными. Главное — найти героя для материала, который вдруг выиграл медаль, и связать его успех с допингом.
Никакой истерики от материала шведа у нашей лыжной общественности не возникло. Там уже давно привыкли к бредням скандинавских журналистов. Сорины вот извлекли пользу и просто посмеялись (говорят, что такая эмоция положительно влияет на здоровье и физическое, и психологическое) над размышлениями Холмберга. Их примеру последовало и большинство фанатов. И пусть особых нападок на Людвига из России не было, он заранее закрыл свой профиль в инстаграме, что его явно не красит. За свои слова, похоже, журналист отвечать не готов. Хорошо бы, если от осознания того, что сморозил чушь.
***
Сорин ответил Холмбергу в своем инстаграме. Надо сказать, что очень мощно. Егор пригласил скептика из Швеции в Сибирь, чтобы увидеть, как лыжница живет и тренируется. В прошлом году подобное путешествие в Россию всем неверующим предлагал совершить и биатлонист Александр Логинов, которого тоже заподозрили в нечестных победах. Вот только никто из журналистов и спортсменов к нам так и не приехал. А знаете почему? После поездки у них больше не останется поводов для хайповых материалов и едких комментариев. Кому же в здравом уме захочется лишать себя минуты славы.
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Лыжный спорт , Видео , Александр Логинов , Мари Дорен-абер , Марк Шмидт , Егор Сорин
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