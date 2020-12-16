Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев и его товарищ заблудились в лесу в Кемеровской области.

Как сообщает Daily Storm, Соболев рассказывал в сторис Instagram, что они с другом поехали кататься «по пухляку» вдалеке от трассы недалеко от Таштагола.

Через некоторое время спортсмен сообщил, что спуск завершился удачно, но они с товарищем не могут найти дорогу к цивилизации. Спортсмен заявил, что они пытаются найти по интернету ратрак — специально транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс, чтобы с ним выбраться из леса.

В следующей истории Соболев рассказал, что они блуждают по лесу уже два часа, не могут ни до кого дозвониться, и что у них садятся телефоны. Последний раз сноубордисты выходили на связь более двух часов назад.

29-летний Алексей Соболев, как сообщал «Рамблер», выступает в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл. В 2014 году Алексей Соболев принял участие в Олимпийских играх в Сочи в дисциплине слоупстайл, где был единственным представителем от России.