Видео с заблудившимся в лесу чемпионом оказалось фейком 

Видеозапись с потерявшимся в лесу семикратным чемпионом России по сноуборду Алексеем Соболевым оказалась фейковой.

Как сообщает РИА «Новости», в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области заявили, что Соболев не терялся и находится в гостинице «Таежная» в Таштаголе.

«Они не пропадали. Сигнал не теряли, находятся в гостинице, телефоны выключены были у них. Полиция к ним приезжала в гостиницу в Таштаголе "Таежная"», — рассказал представитель Агентства Дмитрий Халецкий.

В полиции подтвердили, что Соболева и его товарища, с которым он якобы заблудился в лесу, нашли в гостинице целыми и невредимыми. Видео, которое спортсмен опубликовал в Instagram, было постановочным.

Как сообщал «Рамблер», днем в среду сноубордист рассказал в сторис Instagram, что они с другом решили спуститься с горы по дикой трассе. После этого спортсмен заявил, что не могут выйти из леса. На последней записи Соболев просил скинуть номер спасателей и сказал, что их с другом телефоны вот-вот сядут.