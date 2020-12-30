«Мы в шоке, но рады, что всё в порядке. Дорога была обледеневшей, внезапно автобус занесло, и он упал с высоты 50 м вниз. Ужасное падение. С ними все хорошо. Все шестеро на месте, в Валь-Мюстаире. Их осмотрел врач, они в порядке. Готовы снова приступить к работе, но, конечно же, все ещё потрясены и шокированы», — приводит слова Крамера Aftonbladet.