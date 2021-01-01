«Норвежцы очень неуважительно себя повели по отношении к федерации, болельщикам и всей лыжной семье. Посмотрите сами, норвежцы же участвуют в прыжках с трамплина, биатлоне, а почему в лыжах нет? Я не знаю, трусость ли это, но всегда интересно, когда бегут сильнейшие», — сказала Вяльбе в интервью VG.