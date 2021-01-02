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26 декабря

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Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
0 0
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Астон Вилла
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2 2
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Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении к соперникам 

РИА Новости 1 час назад
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала отказ сборной Норвегии принимать участие на многодневке "Тур де Ски".
Как сообщает издание VG, Вяльбе считает, что норвежская команда не уважает коллег, отказываясь от лыжных гонок.

"Это неуважительно по отношению к коллегам, FIS и нашей большой лыжной семье. Я не знаю, трусость ли это. Но если Норвегия участвует в прыжках с трамплина, многоборье, биатлоне, то почему бы не выступить в лыжных гонках? Да, существует опасность заразиться коронавирусом, но нужно принимать риски. Жаль, что норвежцев не будет", — заявила она.

Как сообщалось ранее, сборная Норвегии снялась с "Тур де Ски" из-за опасения заразиться коронавирусом.
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Лыжный спорт , Видео , Елена Вяльбе
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