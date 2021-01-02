"Это неуважительно по отношению к коллегам, FIS и нашей большой лыжной семье. Я не знаю, трусость ли это. Но если Норвегия участвует в прыжках с трамплина, многоборье, биатлоне, то почему бы не выступить в лыжных гонках? Да, существует опасность заразиться коронавирусом, но нужно принимать риски. Жаль, что норвежцев не будет", — заявила она.