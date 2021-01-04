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«Отстой, что ещё сказать?» Норвежец Клебо разочарован победами Большунова на «Тур де Ски» 

Чемпионат.com 1 час назад
У россиянина уже две победы на этапах многодневки, а его главный соперник тренируется и смотрит гонки по телевизору.
Первая треть лыжной многодневки «Тур де Ски» завершилась в Валь-Мюстайре (Швейцария) гонками преследования. Мужскую ожидаемо выиграл россиянин Александр Большунов, который уверенно лидирует в общем зачёте. А вот в женской борьба очень плотная. Россиянки пока далеко от призовой тройки, но впереди ещё пять гонок.

Минутное преимущество

В общем зачёте Александр Большунов почти минуту выигрывает у ближайшего конкурента — Артёма Мальцева.
В лидерстве Большунова мало кто сомневался ещё до старта многодневки. Он стал вторым в спринте, выиграл классический масс-старт, сохранил преимущество в коньковом преследовании. Лидер сборной России в отличной форме, и никакие горы ему не помешали доказать своё превосходство над всеми соперниками.
То, что вторым идёт Мальцев, просто здорово. Спортсмен, которого два года назад рассматривали только как спринтера и на этапах Кубка мира допускали только до спринтов, сейчас показывает себя универсалом. Каким он вообще-то всегда и был.
В десятке лучших общего зачёта ещё два россиянина — Денис Спицов и Иван Якимушкин. Спицов великолепно пробежал гонку преследования, по чистому времени опередив абсолютно всех, а Якимушкин очень стабилен. У него нет провалов, а третье место в масс-старте кто-то может назвать случайностью и везением, но Иван в финишных разборках не слабее Евгения Белова и Алексея Червоткина.
В целом для мужской сборной России всё складывается очень неплохо. А инцидент между Беловым и Червоткиным только подогрел интерес к многодневке. Ну как же, русские устроили разборки прямо на трассе.

Позвоночник девушки Большунова

Если Большунов абсолютный лидер, который доказывает своё превосходство, то его девушка Анна Жеребятьева — абсолютный аутсайдер.
В квалификации спринта она показала худший результат, проиграв лыжницам из Андорры и Таиланда. А затем не вышла на старт классической масс-гонки и вообще снялась с многодневки.
Относительно Жеребятьевой у болельщиков всегда возникает один вопрос — на каком основании она входит в сборную России? Она не выполнила критерии отбора, находится в ужасающей форме. И явно занимает чьё-то место в команде.
Будь Анна штатным психологом, врачом, физиотерапевтом, поваром или даже сервис-вумен, ни у кого не возникло бы ни единого вопроса. Но что лыжница Анна Жеребятьева, которая вряд ли сейчас входит даже в топ-30 среди российских спортсменок, делает в основе? А ведь всё просто — пусть ездит, если это необходимо Александру Большунову и мотивирует его на выдающиеся результаты, но не в качестве спортсменки.
Тренер Юрий Бородавко, в группе которого тренируется Жеребятьева, объяснил результаты девушки Большунова проблемами со здоровьем.

«На сборе ничего не предвещало, у Анны был настрой соревноваться. Приехали сюда — и боли вернулись. С позвоночником не шутят, на кону стоит здоровье спортсменки. Анне в течение минимум двух месяцев нужен покой и определённое лечение у физиотерапевта. Никаких физических нагрузок, потому что есть проблема с перетягиванием одного позвонка», — сказал Бородавко РИА «Новости».

А вот что он говорил в апреле по итогам сезона-2019/2020 проекту «На лыжи!»: «У Ани проблемы с позвоночником. Они проявились в начале подготовительного сезона. После обследования врачи рекомендовали полностью убрать силовую и прыжковую работу, то есть всё то, что увеличивало давление на позвоночник. При её небольшой мышечной массе и отсутствии силовой работы это было критично».

Получается, по здоровью Жеребятьева ещё в прошлое межсезонье была не готова. Тогда возникает другой вопрос — как она второй год подряд проходит обязательное углублённое медицинское обследование и получает допуск?
А лучшей из россиянок на «Тур де Ски» пока является Юлия Ступак, которая занимает пятое место в общем зачёте. И если бы Юлия в спринте, как она сама сказала, думала своей головой, а не сосредоточилась на том, чтобы выполнить указание тренеров, то могла претендовать и на тройку после трёх гонок.
Наталья Непряева в Валь-Мюстайре была очень далека от той формы, к которой всех приучила.

«Отстой, что ещё сказать?»

Большунов разрывает «Тур де Ски», его девушка снялась, чтобы не проигрывать лыжница из Таиланда, а его главный соперник норвежец Йоханнес Клебо сидит дома и смотрит многодневку по телевизору, как и вся сборная Норвегии.

«Каково просто тренироваться и смотреть телевизор? Отстой, что ещё сказать. Мы надеемся, что через короткое время мы вернёмся. Мало удовольствия от просмотра гонок, где выступают другие. Хочется находиться на «Тур де Ски» и биться с Большуновым, а не смотреть за его победами», — сказал Клебо в интервью норвежскому телевидению.

При этом норвежец признал, что Большунов — в потрясающей форме, и остальные российские лыжники тоже впечатляют. Что ж, тем интереснее будет борьба на чемпионате мира в Оберстдорфе.
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Комментарии 6
Лыжный спорт , Видео , Евгений Белов , Йоханнес Клебо , Артем Мальцев , Юрий Бородавко , Анна Жеребятьева , Алексей Червоткин , Александр Большунов , Денис Спицов , Наталья Непряева , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
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