Двое лыжников могут лишиться части конечностей в результате обморожения, полученного во время марафона Ла Диагонела.

Гонка классическим стилем протяженностью 60 километров состоялась 16 января в окрестностях швейцарского Санкт-Морица. Марафон проходил при очень низкой температуре воздуха, которая на старте не превышала минус 20 градусов.

По информации NRK, у шведа Михаэля Эклефа развился некроз. Ему грозит ампутация большого пальца ноги. Патрик Оттилингер из Германии, в свою очередь, рискует потерять два пальца на руке.

«Я испытываю сильную боль. Больше всего меня беспокоит, что я могу потерять большой палец на ноге. Врачи не знают, сумею ли я его сохранить. Время покажет. Я очень на это надеюсь», — сказал Эклеф.

«Я не чувствую двух пальцев, а один из них синего цвета. Врачи сказали, что единственное, что я могу сейчас сделать, — просто ждать, пытаться их отогреть и немного активизировать. Остается только надеяться, что в итоге все наладится. Пока стараюсь просто сохранять позитив», — отметил Оттилингер.

Победителем Ла Диагонелы среди мужчин стал швед Оскар Кардин. Второе и третье места заняли его соотечественники — Андреас Нюгорд и Петтер Элиассен.