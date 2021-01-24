Трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо отреагировал на победу соотечественника Эмиля Иверсена в скиатлоне на 30 километров на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти. Об этом сообщает Aftenposten.

По мнению спортсмена, представители Норвегии показали, что могут побеждать россиянина Александра Большунова

«Очень приятно, что мы поставили его на место», — добавил Клебо.

Ранее в субботу, 23 января, Большунов проиграл вернувшимся к участию в Кубке мира норвежцам. Победитель гонки Иверсен прошел дистанцию за один час, 10 минут и 18,4 секунды. Второе место занял Шюр Рете, отставший от лидера на 0,4 секунды. Третьим стал Пол Гульберг с отставанием в 6,6 секунды.

Этап Кубка мира в Лахти стал первым для норвежцев в этом сезоне. В декабре прошлого года сборная Норвегии объявила о снятии команды с турнира из-за боязни коронавируса. Команда не участвовала в гонках в швейцарском Давосе и немецком Дрездене, а также в «Тур де Ски» в январе 2021-го.