Тренер сборной России считает, что нельзя давать волю эмоциям. А отец спортсмена уверен, что соперникам нужно отвечать ещё жёстче. Кто прав?

Recap 🎬of hightlights on the course of todays mens Relay at Lahti Ski Games!#fiscrosscountry pic.twitter.com/HIqlsx6fMa— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 24, 2021 Инцидент, который произошёл во время мужской лыжной эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти между лидером сборной России Александром Большуновым и финном Йони Мяки, вызвал бурную реакцию в спортивном мире. Поведение финна на трассе и россиянина после финиша заслонило собой всё. Такие страсти и в смешанных единоборствах не всегда бывают!

«Русский человек не даст себя обидеть»

Евгений Белов , который бежал в составе сборной России на втором этапе, поддержал товарища по команде. «Полностью поддерживаю Большунова и поступил бы аналогично на его месте. Не согласен с решением FIS дисквалифицировать только русскую команду, этого же заслуживали и финны. Раз за разом, случай за случаем, когда мы (русские) видим, что дисквалифицируют и наказывают только Россию, то в дальнейшем таких ситуаций будет только больше.

Будут наказывать страну, но отдельно взятый русский человек не даст себя обидеть. Если вас лишают медали не по вашей вине, а тот, кто лишил этой медали, остаётся невиновным, о каком спокойствии может идти речь? Значит, ты просто овощ», — написал Белов в своём «инстаграме».

«Если им не отвечать, то они Россию будут унижать»

Отец российского спортсмена Александр Большунов — старший уверен, что соперникам в подобных ситуациях нужно отвечать ещё жёстче. «У финна слева была дорожка, но он почему-то начал смещение в сторону Саши. Раньше было намного справедливее: когда зашёл в створ, нельзя пересекать путь. И сейчас первое касание было финна, он наехал на лыжи Саше. Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Я на стороне сына. Может, даже хлеще поступил бы.

Помню, как Клебо Устюгова нагло объехал раз, второй. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению. Он подошёл и извинился, всё. Ругать его не буду, он уже взрослый», — заявил отец Большунова в интервью «Р-Спорту».

«Надеюсь, такого больше не повторится»

Сам финн Мяки заявил, что был удивлён действиями Большунова. Но немного. «Я был немного удивлён. Всё случилось неожиданно. Считаю, что это плохо для спорта, и надеюсь, что такое не повторится. Соревнование есть соревнование. Как спринтер я просто так коридор не отдам. Надеюсь, он это знает», — сказал Мяки в интервью TV2. «Когда мы вышли на финишную прямую, справа от меня было мало места, но Большунов решил обогнать меня по этой траектории. Я делал всё правильно и выбрал оптимальную траекторию. Думаю, это было непрофессионально с его стороны. Он не извинился», — уточнил Мяки в эфире «Матч ТВ».

«Сразу же ударил бы в ответ»

Норвежец Эмиль Иверсен , который смотрел на всё происходящее со стороны, заметил, что реакция финна, оставшегося лежать на спине после столкновения, была слишком мягкой. «Будь я на месте финна, встал бы и сразу же ударил Большунова в ответ», — сказал Иверсен таблоиду VG. А чуть позже он дал более развёрнутую точку зрения.

«Некрасиво получилось. Неприятно смотреть. Ощущение, словно подростки в клубе подрались. Неловко для всей российской команды и особенно для Большунова. Так вести себя нельзя. Не всегда всё получается, последствий вышло много. Ему теперь это исправлять и исправлять. Наверняка, он скажет, что во всём виноват финн. И получит массу поддержки в России», — цитирует Иверсена TV2.

«Такое поведение недопустимо»

То, что сделал Большунов после финиша, осудил и его тренер Юрий Бородавко . «Мяки повёл себя неспортивно, прыгнул на лыжи, перекрыл траекторию. Но Саша тоже повёл себя неправильно, дал волю эмоциям. Так бы дисквалифицировали только финнов, мы получили бы второе и третье места. Поговорим с ним, обсудим всё. В любом случае, что бы ни происходило, нельзя настолько давать волю эмоциям. Такое поведение недопустимо», — сказал Бородавко «Чемпионату».

«Плохо то, что произошло после финиша»

«Мы были в комнате жюри, нам показали запись эпизода. То, что произошло после финиша, это плохо. Александру не следовало так поступать, в этом нет сомнений. Если бы такое случилось на чемпионате мира, это стало бы катастрофой», — отметил тренер сборной России Маркус Крамер в интервью шведскому Aftonbladet.

«Палкой-то зачем?»

Дмитрий Губерниев на время даже про биатлон забыл, посвятив значительное количество эфирного времени своей программы разбору инцидента. И выразил своё мнение в телеграм-канале. «Палкой-то зачем? Что в лыжной команде происходит, ребята? Это что такое? Это дисквал! Так не надо делать, Саша Большунов», — написал Губерниев.

«Он его не бил»