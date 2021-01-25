«Финский спортсмен сам спровоцировал эту ситуацию. Сашке нужно было сдержать эмоции. Не знаю, как бы я поступил в такой ситуации. Не исключаю, что на месте Большунова поступил бы точно так же, а может, и хуже. Это последствия эмоций, но надо учиться их сдерживать. Если ты лидер — должен держать себя в десятикратной узде. Но случилось то, что случилось. Зная изначально, что была серьёзная провокация, мы должны заступаться за наших», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.