По словам Родниной, ей стыдно за поступок российского спортсмена.

"Нам всем было стыдно и за Большунова, и за страну. Я слышала, юристы из Финляндии грозят Александру лишением свободы, но при этом они не подавали на него никакого заявления в правоохранительные органы. Не знаю, какие законы действуют в другой стране, но не нужно смотреть на ситуацию только со своей колокольни", — заявила Роднина в интервью "Спорт-Экспрессу".

Ранее сообщалось, что Большунову грозит до двух лет и восьми месяцев лишения свободы по законам Финляндии за его поведение на этапе Кубка мира в Лахти.

Большунов после финиша воскресной гонки врезался в финского лыжника Йони Маки, который перед этим перекрыл россиянину траекторию движения, после чего жюри дисквалифицировало Александра за неспортивное поведение и лишило его команду бронзовых медалей.