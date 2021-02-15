Горнолыжник упал на скорости 150 километров в час на чемпионате мира 

Французский горнолыжник Максенс Музатон потерял управление на скорости примерно 150 километров в час во время прохождения трассы на чемпионате мира, который проходит в итальянском Кортина-д'Ампеццо. Видео доступно в Telegram -канале LIFE SHOT.

30-летний спортсмен разогнался, но не справился с лыжами и упал на бок. Не останавливаясь, он развернулся, смог встать и поехать дальше.

Музатон — победитель юниорского первенства мира 2010 года. Он участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, но не попал на пьедестал почета.