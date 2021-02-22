Россияне поборются за золото на лыжном ЧМ

23 февраля в немецком Оберстдорфе стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. «Газета.Ru» — о том, в каком формате выступят российские лыжники и могут ли они претендовать на золотые награды.

Ни флага, ни гимна, ни триколора вообще

С 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе пройдет одно из главных спортивных событий этой зимы — чемпионат мира по лыжным видам спорта. На турнире будет разыграно 24 комплекта наград, 12 из которых в лыжных гонках, семь в прыжках с трамплина и еще пять в лыжном двоеборье.

Российской сборной чисто фактически на турнире не будет: из-за санкций, которые в декабре прошлого года вынес Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре споре между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), россияне выступят в Германии как команда «Спортсменов из России» (National Athletes of Russia). На турнире отечественные спортсмены также будут представлены командами двух структур — Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР). В случае с лыжными гонками в названии отечественной команды будет использована лишь ее английская аббревиатура RSF, тогда как полная формулировка «Russian Ski Federation» будет находиться под запретом.

Также россияне на церемониях награждения не смогут услышать своего национального гимна — вместо него будет играть гимн Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС). Российская команда же изначально хотела использовать известную советскую песню «Катюша», но на эту просьбу ФИС ответила отказом.

«Мы переживаем, что так долго длится эта эпопея. Надеемся, что после 2022 года это все закончится, и мы сможем выступать на больших соревнованиях под своим гимном. Всем надо сделать какие-то выводы. Сделать так, чтобы в нашей стране допинг был искоренен. Хотя, тогда могут придумать что-то другое», — прокомментировала данную ситуацию глава ФЛГР Елена Вяльбе в интервью ТАСС.

Под запретом также будет находиться и российский триколор в любом проявлении, потому на чемпионате мира россияне также выступят под флагом ФИС.

Кто из российских лыжников попал в состав?

Основной интерес на чемпионате мира будет прикован, конечно же, к лыжным гонкам.

Состав российской команды оказался в принципе прогнозируемым. В женской сборной под вопросом находилась только Наталья Непряева . Одна из лучших российских лыжниц современности еще в конце января на этапе Кубка мира в Фалуне сломала кисть, после чего она перенесла операцию.

На восстановление потребовалось порядка 20 дней, в заявку на чемпионат мира она попала.

Что касается мужской команды, то под вопросом является участие в первых гонках Сергея Устюгова

Опытный российский лыжник не смог завершить контрольную гонку в Оберстдорфе: на первом круге во время спуска спортсмен неудачно упал на спину и плечо, получив несколько ушибов.

«Это большая проблема. Выглядело плохо. Сергею Устюгову очень больно. Посмотрим, что будет дальше. Вряд ли он что-то сломал, но я очень сильно потрясен», — сказал тренер сборной России Маркус Крамер.

От россиян ждут минимум одной победы

На прошлом чемпионате мира в австрийском Зефельде сборная России завоевала восемь наград. Все в лыжных гонках: пять серебряных медалей и три бронзовых. До победы россияне тогда дотянуть не смогли, нынешний же состав вполне справедливо претендует на то, чтобы золото все-таки выиграть. Медальный план сборной России — минимум одна победа и по одной-двум серебряным и бронзовым наградам.

Если говорить о лыжных гонках, то в этой дисциплине добиться триумфа россиянкам будет крайне проблематично из-за норвежки Терезе Йохауг , которая сезон за сезоном выигрывает большинство личных гонок.

В данном случае российская женская команда может сделать ставку на эстафету — два года назад в этой дисциплине отечественные лыжницы завоевали бронзу.