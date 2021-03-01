Лыжник Спицов сломал руку и выбыл с ЧМ

Российский лыжник Денис Спицов во время тренировки сломал руку. Вероятно, ему будет сделана операция. На чемпионате мира в Оберстдорфе он не выступит.

Печальная новость пришла 1 марта из российской команды по лыжным гонкам — серьезную травму получил Денис Спицов. Как утверждается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), во время тренировки при спуске на трассе Оберстдорфа 24-летний спортсмен неудачно упал и повредил руку. После этого лыжник был оперативно доставлен в клинику Doktor Johannes Huber from Kempten, где в результате обследования ему был диагностирован перелом пятой пястной кости левой руки.

Отмечается, что медицинский штаб российской сборной в онлайн-режиме провел консилиум с руководителем центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии Валентиной Калантырской, после чего было принято решение о выводе Спицова из состава команды. В ближайшее время он вернется в Россию, где будет проходить курс лечения и восстановления.

Согласно данным, которые предоставила ФЛГР, на реабилитацию лыжнику потребуется до шести недель. Впрочем, мануальный терапевт сборной России Сергей Чечиль уверен, что сроки восстановления в итоге окажутся меньше. Для этого, вероятно, Спицову придется сделать операцию.

«Во время падения палка была в руках, в месте, где Денис держал ее произошло сдавливание кости. В месте фиксации кости произошел продольный, частично винтообразный перелом пятой пястной кости. Смещение блоков небольшое. Возможно консервативное заживление. Скорее всего, придется принимать решение об операции, так как Денис планирует продолжать карьеру, а для спорта важно, чтобы целостность кости была максимальной», — приводит слова врача «Спорт-Экспресс».

Для российской сборной это уже не первый случай с получением перелома руки. Ранее во время индивидуальной гонки на январском этапе Кубка мира в шведском Фалуне похожее повреждение получила одна из лидеров женской команды Наталья Непряева . У нее в результате падения был обнаружен перелом третьей и четвертой костей кисти, и консервативное лечение в данной ситуации оказалось бесполезным. Учитывая тот факт, что до начала чемпионата мира тогда оставалось чуть менее месяца, медицинский штаб сборной сразу же принял решение о проведении операции. На восстановление Непряевой потребовалось около 20 дней, и к мировому форуму в Оберстдорфе она все-таки успела подготовиться.

«Сращение перелома проходит в течение трех недель. На разработку руки уйдет примерно столько же. И получается, что на все уйдет около шести недель. Это классический перелом. У Натальи Непряевой был намного сложнее перелом, но мы ее поставили в строй за три недели, благодаря операции. Если сделать операцию Спицову, то заживление пройдет гораздо быстрее», — отметил Чечиль.

Для самого Дениса Спицова новость о получении перелома руки стала крайне печальной. Чемпионат мира в Оберстдорфе стал для него вторым в его карьере: в 2019 году в австрийском Зефельде он принял участие в двух гонках, став 21-м в скиатлоне и заняв 28-е место в масс-старте на 50 км. Проявить себя в Германии же лыжник не успел — в спринте, скиатлоне и командной спринте он не выступал. Вероятнее всего, Спицов пропустил бы и эстафетную гонку, ведь, несмотря на завоеванное в Пхенчхане олимпийское серебро, своей нынешней формой лыжник для эстафеты не походил.

Зато рассчитывали на россиянина в гонке раздельным стартом. В этом публично признавалась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

«У нас еще есть некие дискуссии. «Разделка» — это более русская гонка, и хочется, чтобы она здесь сложилась для нас. Единственное, что скажу, — это то, что побегут лидеры. У ребят все побегут, кто себя в этом виде программы себя лучше чувствует. Ждем Спицова, Андрея Мельниченко и, безусловно, Александра Большунова, » — говорила Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Теперь у российской команды на один вариант меньше — чемпионат мира для Дениса Спицова закончился, не начавшись.