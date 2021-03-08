"Кажется, это самый тяжелый день за всю мою карьеру. Сначала FIS объявила меня победителем, а ситуацию расценили как инцидент на трассе, но затем FIS изменила свое решение и дисквалифицировала меня. Как вы понимаете, это стало для меня большим разочарованием. Я буду аккуратен при выборе слов, описывая то, что у меня сейчас в голове, но я очень разочарован тем, как FIS отреагировала на ситуацию и окончательным решением жюри. Сейчас мне все кажется темным, но я вернусь. Мне просто нужно время. Спасибо за поддержку и за приятные сообщения от всех вас", — написал Клебо на своей странице в Instagram.