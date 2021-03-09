Россия пожаловалась в МОК на дополнительное наказание Большунову 

Если имеется в виду господин Нетцле, то он не может быть независимым, потому что всегда привлекается в качестве юриста для FIS. Там куча нарушений, и именно по этой причине мы написали Томасу Баху и Пан Ги Муну, — приводит слова Вяльбе ТАСС.