Норвежского прыгуна ввели в кому после жуткого падения

Co tu dużo mówić, wyglądało to fatalnie. Trzymajmy kciuki, by nic poważnego się nie stało z @Daniel_Andre24... #skijumpingfamily #Planica pic.twitter.com/OJRi0YBExm— Piotr Bąk (@bo0nkers) March 25, 2021 Страшный эпизод произошел в словенской Планице, где проходит очередной этап Кубка мира по полетам на лыжах трамплина. Во время разминки известный норвежский лыжник Даниэль-Андре Танде, вылетев на скорости 102,6 км/ч и преодолев почти 100 метров, потерял равновесие в воздухе и, не справившись с управлением, упал, после чего прокатился по склону несколько десятков метров до самого его конца.

Фото: газета.ру газета.ру

Как отмечали представители норвежской делегации, признаков жизни Танде не подавал, однако позднее выяснилось, что спортсмен остался в живых, но сознание все же потерял.

Daniel Andre Tande na noszach opuszcza zeskok. Zawodnik jest nieprzytomny. Planica zgasła, cisza, gorycz, strach. pic.twitter.com/SxzXFI2Pqa— Mateusz Leleń (@LelenMat) March 25, 2021

Естественно, соревнования были прерваны - в это время большая группа медиков оценила состояние здоровье пострадавшего, после чего норвежца оперативно доставили в больницу на вертолете. Только после этого прыжки были возобновлены. Соотечественники Танде, к слову, провалились: Роберт Йоханссон занял седьмое место, а Йоханн-Андре Форфанг стал 11-м. Сами спортсмены связали эти неудачные результаты как раз с произошедшим инцидентом.

"В такой момент очень сложно сосредоточиться на своем выступлении. Не знаю, что сейчас с Даниэлем. Единственное, что я слышал, так это то, что он дышит", - сказал Йоханнсон.

Изначально информации о состоянии здоровья прыгуна практически не было, однако один из норвежских экспертов Андерс Якобсен подчеркнул, что Танде перед падением успел сгруппироваться таким образом, чтобы не приземлиться на голову, чем спас себе жизнь.

"Очевидно, это одно из худших падений, которое вообще возможно, но к счастью, он приземлился не на голову. Да, без травм не обойдется. Очень вероятно, что будут переломы ребер и ключицы. Главное, чтобы спина и шея остались целы", - цитирует эксперта NRK.

В свою очередь главный тренер норвежской сборной Александр Штекль подчеркнул, что виновником произошедшего - пусть и неосознанно - стал сам Танде. Специалист отметил, что трасса была подготовлена хорошо, и спортсмена просто подвела техника.

"Очень тяжело спокойно реагировать, когда происходит такое. Надеюсь на лучшее, верю, что с ним все будет хорошо. Не знаю, как теперь думать о будущих гонках. У Даниэля вышел хороший прыжок с большой энергией, но в фазе полета он немного выдвинул левую лыжу, тем самым "зацепив" воздух носком лыжи. Нам приходится мириться с тем, что такие случаи порой происходят. Что я могу сказать о решении организаторов продолжить соревнования? К ним никаких претензий, они делают хорошую работу. К сожалению, в произошедшем виноват сам спортсмен", - заявил наставник норвежцев.

В Международной федерации лыжного спорта (ФИС) данный инцидент комментировали предельно аккуратно, не делая никаких преждевременных заключений по произошедшему, а также по состоянию здоровья самого спортсмена.

Предполагалось, что информация об этом будет опубликована поздно вечером, но это в итоге произошло чуть ранее. В результате медобследование Танде диагностировали перелом ключицы, а также не исключили вероятность повреждения легкого. В соображениях безопасности он был переведен в состояние искусственной комы.

"Даниэль будет находиться в таком состоянии минимум до завтрашнего дня. Мы проведем еще несколько обследований, и когда убедимся, что он будет в порядке, то вернем его к нормальной жизни. Мы всегда будем находиться рядом с ним.

Да, хороших новостей из больницы немного, но они есть. И самое главное - травмы, которые получил Даниэль, не представляют опасности для его жизни. Мы уверены в профессионализме словенских медиков и чрезвычайно благодарны им за все, что они сделали и делают. Это падение выглядело очень ужасно, и мы сейчас чувствуем облегчение, узнав, что жизнь Даниэля не находится под угрозой", - заявил начальник сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Клас Бреде Братен.