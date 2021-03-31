В финишной зоне были ругань и даже удар лыжей! А ещё – отжимания, которые показательно исполнял серебряный призёр.

На чемпионате России по лыжным гонкам случился конфликт. После финиша первого полуфинала мужского командного спринта представители команд Удмуртии и Татарстана начали выяснять отношения. И так бурно, что в итоге один ударил другого лыжей по палке. Всё это происходило на глазах президента ФЛГР Елены Вяльбе

Те, кто находился в финишной зоне или рядом с ней – на трибуне «В» тюменской «Жемчужины Сибири», прекрасно всё видели и слышали.

«Ты зачем это сделал, а?!» – эмоционально спрашивал бежавший за команду Татарстана Антон Быков у Владислава Афанасьева из Удмуртии. Тот что-то невнятно пробормотал, а затем ответил ударом палкой. Быков долго думать не стал и сильно ударил по палке соперника, сломав её почти пополам. В финишной зоне явно была слышна нецензурная брань.

После чего оба отправились в зону сдачи транспондеров, а затем переоделись и быстро скрылись в тоннеле, ведущем к боксам.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов , комментировавший гонку в прямом эфире, заявил, что таких эпизодов становится всё больше и больше.

«В принципе, ничего такого серьёзного не случилось. Сломали палку друг о друга. Но как же плохо, что это происходит всё чаще и чаще. Лыжные гонки не красят картинки с разборками на финише. Я хочу, чтобы тот случай, который произошёл у меня в Зеефельде, побыстрее забыли, и чтобы он никогда не повторялся. Когда это посмотрят дети или на первенстве России начинают толкаться, они скажут: «У нас ребята на чемпионате мира такое вытворяют. Это в порядке вещей», — констатировал Устюгов, который из-за травмы пробежал на чемпионате России только личный спринт, выбыв на стадии четвертьфинала.

В нынешнем сезоне конфликтов на лыжных трассах действительно было много. Достаточно вспомнить только те, что происходили с участием россиян: Алексей Червоткин Евгением Беловым на «Тур де Ски», Якимушкин и Белов против шведа Порома на той же многодневке, Александр Большунов против Йони Мяки, Тереза Беранова против Анастасии Фалеевой.

Но в финишной зоне «Жемчужины Сибири» были не только ругань и удары палками и лыжами. Был и демонстративный уход без слов Ермила Вокуева , который не стал поздравлять с победой Александра Большунова, бежавшего в одной команде с Александром Терентьевым

Были и отжимания с хлопком за спиной в исполнении финишёра команды Сахалина Андрея Краснова , за которыми наблюдал его напарник Иван Кириллов . Парни стали вторыми, а Краснов на финише крайне огорчился, что не смог зарубиться с Большуновом на последних метрах, хотя очень старался.

«Да я сразу сказал Ване Кириллову, что для меня это будет легко (забежать в призы), я ещё поотжимаюсь на финише. Шутка, конечно. Но мы действительно поспорили. Я безумно рад, что впервые в карьере удалось на чемпионате России забежать в призы в командном спринте. Тем более, что турнир очень неудачно для меня складывался. Ваня не подвёл, а я вот его подвёл. Хотел с Саней Большуновым зарубиться, но не сдюжил. Я хотел бы поблагодарить ребят, выступавших на Кубке мира, что они приехали сюда и дали нам возможность посоревноваться с лучшими в мире», – сказал Краснов.

«Мы на финале Кубка России в Сыктывкаре бежали вместе с Андреем и заняли обидное четвёртое место. Сейчас вот реванш взять получилось. Отжиматься должен был он, так как бежал второй этап, чтобы сразу после финиша и в трансляцию попасть. А я вечерком в комнате свою норму выполню», — посмеялся Кириллов. Была на финише радость Дениса Спицова с Иваном Якимушкиным, которые добежали до третьего места после обидного падения в начале финала.