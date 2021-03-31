«Ты зачем это сделал, а?!» – эмоционально спрашивал бежавший за команду Татарстана Антон Быков у Владислава Афанасьева из Удмуртии. Тот что-то невнятно пробормотал, а затем ответил ударом палкой. Быков долго думать не стал и сильно ударил по палке соперника, сломав её почти пополам. В финишной зоне явно была слышна нецензурная брань.
«В принципе, ничего такого серьёзного не случилось. Сломали палку друг о друга. Но как же плохо, что это происходит всё чаще и чаще. Лыжные гонки не красят картинки с разборками на финише. Я хочу, чтобы тот случай, который произошёл у меня в Зеефельде, побыстрее забыли, и чтобы он никогда не повторялся. Когда это посмотрят дети или на первенстве России начинают толкаться, они скажут: «У нас ребята на чемпионате мира такое вытворяют. Это в порядке вещей», — констатировал Устюгов, который из-за травмы пробежал на чемпионате России только личный спринт, выбыв на стадии четвертьфинала.
«Да я сразу сказал Ване Кириллову, что для меня это будет легко (забежать в призы), я ещё поотжимаюсь на финише. Шутка, конечно. Но мы действительно поспорили. Я безумно рад, что впервые в карьере удалось на чемпионате России забежать в призы в командном спринте. Тем более, что турнир очень неудачно для меня складывался. Ваня не подвёл, а я вот его подвёл. Хотел с Саней Большуновым зарубиться, но не сдюжил. Я хотел бы поблагодарить ребят, выступавших на Кубке мира, что они приехали сюда и дали нам возможность посоревноваться с лучшими в мире», – сказал Краснов.