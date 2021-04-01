Напомним, что после полуфинала командного спринта на чемпионате России в Тюмени лыжники устроили разборки в финишном коридоре с использованием ненормативной лексики, после чего Быков намеренно ударил лыжей по палке Афанасьева и сломал её.

Важно признавать свои ошибки. Я это сделал. Мы с Владиславом хорошие друзья-соперники и продолжим выяснять отношения только на трассе, но никак не за её пределами. Приношу свои извинения всем, кого обидел своим поведением», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.