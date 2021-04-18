Как добавили в краевом правительстве, участник прибыл из Краснодара, предоставил в оргкомитет врачебный допуск. "Как сообщил главный судья соревнований, видео, распространяемое в социальных сетях, не запечатлело трагический момент", - отмечается в сообщении. В соцсетях распространяется видео, где при повороте несколько человек падают, один из них врезается в дерево.

"Авачинский марафон" проводился на Камчатке с 1984 по 1987 годы. В 1994 году соревнования были возобновлены. В разное время в нем принимали участие победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и обладатели Кубков мира по лыжным гонкам и биатлону. По информации Министерства спорта Камчатского края, основной марафон проходит на дистанции 60 км, протяженность полумарафонской дистанции и юниорского марафона (спортсмены 16-17 лет) - 30 км.