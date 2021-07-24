Велогонщик Карапас принес сборной Эквадора второе золото в истории Олимпийских игр

Эта золотая медаль стала второй для эквадорцев и третьей наградой в целом в истории Олимпийских игр. До этого на Олимпиаде 1996 года в Атланте лучшим в ходьбе на 20 км стал Джефферсон Перес, который также стал серебряным призером в той же дисциплине Игр в Пекине (2008). На зимних Олимпийских играх эквадорцы принимали участие лишь в 2018 году, когда соревнования проходили в южнокорейском Пхёнчхане, страна была представлена лыжником Клаусом Родригесом, который завоевать наград не сумел.