Российская лыжница скончалась после травмы на тренировке

Российская лыжница Динара Гаджиева скончалась после травмы, полученной на тренировке по лыжероллерам. 16-летняя спортсменка разбила голову при падении на лыжероллерной трассе. Гаджиева была членом сборной Нижегородской области по лыжным гонкам. Она является неоднократным победителем и призёром областных соревнований.

Фото: ФЛГНО/vk.com ФЛГНО/vk.com

Девушка была в шлеме, но удар оказался фатальным. Без сознания в экстренном порядке она была доставлена в одну из саровских больниц, однако спасти её не удалось. Федерация лыжных гонок Нижегородской области выразила свои соболезнования по поводу гибели спортсменки.