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Фигуристка из Индии получила худшую в истории оценку за технику в короткой программе

Чемпионат.comиещё 3
5 часов назад

Фигуристка из Индии Парри Срохи получила от судей худшую в истории оценку за технику в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Красноярске (Россия).

Фигуристка из Индии получила худшую в истории оценку за технику в короткой программе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В общей сложности за технику Парри получила 0,84 балла, ей засчитали только один технический элемент. В программу Срохи заявила одиночные аксель и флип, а также каскад из одиночных лутца и риттбергера. Спортсменке из Индии засчитали лишь дорожку шагов с базовой стоимостью 1,50 балла, однако оценку занизили из-за низкого уровня исполнения. Общий результат Срохи в короткой программе составил 7,75 балла.

Отметим, что после короткой программы в соревнованиях лидирует российская фигуристка Софья Акатьева. Её результат — 75,89 балла. На втором месте идёт ещё одна россиянка – Елизавета Куликова (67,08).

Лыжный спорт,Российские спортсменки,
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