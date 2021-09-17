Как российская лыжница Ступак перепутала количество кругов в гонке

Юлия пробежала по дистанции три круга и финишировала. А надо было пять! Что привело к такой странной путанице?

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На завершившихся в Тюмени летних всероссийских соревнованиях лыжников самые запоминающиеся события происходили в женских гонках: травма Татьяны Сориной, которая выходит на гонки, хотя и не должна, странный финиш Юлии Ступак, которая не прочитала вовремя командный чат, удар палкой в лицо младшей из сестёр Непряевых, финишировавшей в крови. У парней же в отсутствие Александра Большунова и Сергея Устюгова была просто крутая борьба.

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«И смех и грех»

Юлия Ступак приехала в Тюмень в великолепном настроении. Мы перекинулись с ней парой слов перед началом спринта — она просто сияла. И пообещала придумать что-то другое вместо танцев к предстоящему сезону.

«Боян уже получится, не хочу», — объяснила Юлия.

Классический спринт она выиграла более чем уверенно. В общем, в этом сложно было сомневаться, особенно с учётом отсутствия Натальи Непряевой, которая вместе с Александром Большуновым и всей группой Юрия Бородавко отправилась в Италию на чемпионат мира по лыжероллерам. Ступак контролировала абсолютно каждый забег.

«Ну посмотри, она даже не дышит, с закрытым ртом бежит, на полную катушку не включается», — объяснял тренер Сергей Турышев, помощник Маркуса Крамера.

На коньковую разделку Ступак также вышла в отличном настроении и захватила лидерство. Правда, по ходу гонки она начала уступать Татьяне Сориной, но борьба была ещё впереди. Вот только до финиша Юлия не добралась. Точнее, добралась, но раньше времени. Ступак совершенно неожиданно пошла на финиш после трёх кругов, почему-то посчитав, что именно такое количество кругов будет в гонке.

Но гонка была на 15 км, а не на 10! Когда Ступак поняла свою ошибку, было уже поздно. По правилам, ей можно было вернуться на трассу и пробежать по транзитной зоне, но Юлия была мрачнее тучи, её взгляд говорил обо всём сразу. Она почти сразу ушла со стадиона, не став ни с кем общаться. К счастью, спустя несколько часов спортсменка, в прошлом сезоне ставшая второй в общем зачёте Кубка мира, перевела всё в шутку.

«И смех и грех», – отреагировала на свою ошибку Ступак.

А Елена Вяльбе объяснила важность чтения командных чатов.

«Она решила, что раз всегда бегали по три круга, то и в этот раз тоже. Просто ошиблась. Думаю, это совместное — тренер и спортсмен. Тренер говорит, что написал всё в чат, а она не прочитала. Вот и всё. Честно говоря, на Юлю это не похоже. На летнем чемпионате это не так страшно, но в будущем будет более внимательной», — рассказала Вяльбе YouTube-каналу «На лыжи live».

Действительно, в прошлые годы соревнования проводились по кругу в 5 км, но на этот раз бежали по «тройке» с безумно сложным подъёмом. Ну что ж, бывает.

Выбитое плечо. И операция?

Коньковую разделку выиграла Татьяна Сорина. Выиграла убедительно, с преимуществом почти в 30 секунд над своей партнёршей по тренировочной группе Анастасией Рыгалиной. В спринте Сорина была второй сразу за Ступак.

При этом на старт Татьяна выходила с травмой плеча, которую она получила во время фестиваля Blink в Норвегии в начале августа. По мнению Вяльбе, с такой травмой вообще нельзя стартовать, но Сорина бегает.

«Конечно, ей и Егору Сорину хочется посмотреть, по плану ли идёт подготовка с таким лимитирующим фактором», — отметила президент ФЛГР.

Но добавила, что необходимо уже принимать принципиальное решение об операции, поскольку это уже третье повреждение на правом плече Татьяны.

Спортсменка и её тренер стараются обойтись без хирургического вмешательства, поскольку восстановление может затянуться и под угрозой может оказаться участие в Олимпиаде в Пекине. Главная задача, которую Егор Сорин поставил перед Татьяной в Тюмени – нигде не упасть. С ней спортсменка справилась внешне без малейших проблем. Татьяна призналась, что в полную силу пока бежать не в состоянии, да и не нужно это сейчас. Но очень нужно будет на Играх-2022. Сорина – один из лидеров сборной России. Сейчас она постоянно ходит в специальном бандаже, который снимает только на гонки.

Действительно, хватит уже падений на асфальте. Достаточно вспомнить этап Кубка мира по лыжероллерам, на котором итальянец Франческо Беккис подрезал наших Дениса Спицова и Алексея Червоткина и устроил массовый завал. Но в Тюмени без падений не обошлось. К счастью, без серьёзных последствий. Содранная кожа не в счёт.

Самым страшным выглядел финиш Дарьи Непряевой, младшей сестры Натальи. Нет, она не падала, но её лицо было в крови. После окончания гонки Даша сказала, что это последствия удара палкой со стороны одной из соперниц.

Жилеты с отягощением плюс покрышки

У парней таких страстей не было. Ни с травмой никто не бежал, круги все посчитали правильно, палки в лицо не попадали. Но на трассе зарубы получались очень серьёзные. В спринте Сергей Ардашев лишь на финише вырвал победу у Дениса Филимонова, а в разделке опытные Иван Якимушкин и Андрей Ларьков сломили-таки сопротивление молодого Ивана Горбунова.

Ардашев, Якимушкин и Ларьков тренируются в группе Олега Перевозчикова. Они только-только спустились с итальянских гор и дружно признались, что бежалось тяжело. «Мы же бегаем в жилете с отягощением, а часто цепляем ещё и покрышки. Так вот, в спринте чувствовалось полная загрузка, а в разделке отцепилась покрышка», — образно прокомментировал итоги соревнований призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Ларьков.

Горбунов и Филимонов – представители группы Егора Сорина, которые обыграли спортсменов из группы Маркуса Крамера Артёма Мальцева и Евгения Белова. Сергея Устюгова в Тюмени не было, он вообще не слишком жалует эти соревнования и даже если приезжает, то далеко не всегда стартует. Но в этот раз его решили поберечь, так как после горного сбора он почувствовал недомогание. Не приехали и Глеб Ретивых с Александром Бессмертных.