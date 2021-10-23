Скончался легендарный советский чемпион по лыжным гонкам

«22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался Вячеслав Веденин. Похороны легендарного советского спортсмена, согласно его завещанию, пройдут в его деревне в Тульской области», — сообщает sport24.

Веденин родился в 1941 году в Тульской области. За свою спортивную карьеру завоевал два олимпийских золота и четыре раза был чемпионом мира. Он был первым из российских спортсменов, кто заработал золотую медаль на Олимпиаде в индивидуальной гонке среди мужчин.