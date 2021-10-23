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Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин

Майк Габриелян
1 час назад

Умер легендарный советский спортсмен, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. Он скончался после продолжительной болезни, на 81 году жизни, сообщает «Матч ТВ».

Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что похороны легендарного советского спортсмена, согласно завещанию, пройдут в его родной деревне в Тульской области.

Вячеслав Веденин родился в 1941 году в Тульской области. За спортивную карьеру завоевал два олимпийских золота, четыре раза был чемпионом мира. Является 13-крнатным чемпионом СССР.

Он стал первым советским лыжником, выигравшим золотую медаль на Олимпиаде в Саппоро (1972 год) в индивидуальной мужской гонке. Спортсмен смог победить на последнем этапе эстафеты, несмотря на отставание в 1 минуту от соперника-норвежца. После этого поэт Роберт Рождественский посвятил ему стихотворение «Репортаж о лыжной гонке».

Веденин — заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Тульской области. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Александра Невского.

Лыжный спорт,Роберт Рождественский,Александр Невский,
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