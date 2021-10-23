Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин

Умер легендарный советский спортсмен, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. Он скончался после продолжительной болезни, на 81 году жизни, сообщает «Матч ТВ».

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Сообщается, что похороны легендарного советского спортсмена, согласно завещанию, пройдут в его родной деревне в Тульской области.

Вячеслав Веденин родился в 1941 году в Тульской области. За спортивную карьеру завоевал два олимпийских золота, четыре раза был чемпионом мира. Является 13-крнатным чемпионом СССР.

Он стал первым советским лыжником, выигравшим золотую медаль на Олимпиаде в Саппоро (1972 год) в индивидуальной мужской гонке. Спортсмен смог победить на последнем этапе эстафеты, несмотря на отставание в 1 минуту от соперника-норвежца. После этого поэт Роберт Рождественский посвятил ему стихотворение «Репортаж о лыжной гонке».