Большунов не примет участие в первых стартах FIS

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не примет участия на турнире категории FIS, который пройдёт в Муонио (Финляндия) с 12 по 14 ноября. Об этом рассказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

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«Кто будет принимать участие на стартах в Муонио, будем смотреть по состоянию. Но можно сказать точно: Саша Большунов стартовать в Финляндии не будет», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.