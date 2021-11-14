Большунов рассказал о проблемах со здоровьем

«Этой осенью у меня были серьёзные проблемы со здоровьем, которые потребовали немедленной операции. Не мог дождаться. После операции я начал внимательно тренироваться. Врачи постоянно следят за моей ситуацией. На данный момент говорят, что нет смысла соревноваться. Это ничего не дало бы. Однако постепенно возвращаюсь к нормальному ритму тренировок», — цитирует Большунова Kestävyysurheilu.