Тренер рассказал о проблемах с плечом у Сориной

«Сейчас плечо никак не лимитирует Татьяну во время тренировок, но есть определённые ограничения в силовой работе. Когда она стоит на лыжах, это никак не сказывается, но всё равно страхуемся постоянно: тейпируем плечо, на некоторые тренировки надеваем специальную манжету. Понятно, что приходится постоянно держать это повреждение в уме и не р