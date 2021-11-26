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Российский лыжник выиграл первую гонку сезона на Кубке мира

Lenta.ru
1 час назад

Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Терентьев выиграл первую гонку сезона на Кубке мира
Фото: ТАССТАСС

Гонка стала первой в сезоне-2021/2022. Российский спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 31,9 секунды. На втором месте расположился норвежец Йоханнес Клебо, отставший от лидера на 1,1 секунды. Третье место занял его соотечественник Эрик Вальнес с отставанием в 2,1 секунды. Россиянин Александр Большунов не сумел попасть в полуфинал гонки.

Терентьев — двукратный чемпион зимней Универсиады 2019 года. Он побеждал в спринте на чемпионате мира U23.

27 ноября пройдет мужская гонка классическим стилем на 15 километров. Она начнется в 12:15 по московскому времени. Этап Кубка мира в Руке продлится до 28 ноября.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,Александр Терентьев,
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