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Большунов сбежал от журналистов через забор

Елена Прошина
1 час назад

Лыжник Александр Большунов после поражения в спринтерской гонке классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Швеции перелез через ограждение и ушел, чтобы не общаться с журналистами. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Большунов сбежал от журналистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам забега Большунов занял четвертое место.

«Почему Саша убежал от журналистов? Просто избегает одинаковых и глупых вопросов, на которые отвечать не хочется. Это утомляет и убивает желание общаться с прессой», — прокомментировал Sport24 поступок спортсмена старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Он также назвал результат Большунова в спринте «вполне хорошим».

Бородавко объяснил, почему Большунов убежал от журналистов

Отметим, что победу в спринте одержал другой российский лыжник Александр Терентьев. Он преодолел дистанцию за две минуты 31,9 секунды. На втором и третьем местах расположились норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,Александр Терентьев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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