Большунов сбежал от журналистов

Лыжник Александр Большунов после поражения в спринтерской гонке классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Швеции перелез через ограждение и ушел, чтобы не общаться с журналистами. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По итогам забега Большунов занял четвертое место.
«Почему Саша убежал от журналистов? Просто избегает одинаковых и глупых вопросов, на которые отвечать не хочется. Это утомляет и убивает желание общаться с прессой», — прокомментировал Sport24 поступок спортсмена старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Он также назвал результат Большунова в спринте «вполне хорошим».
Отметим, что победу в спринте одержал другой российский лыжник Александр Терентьев. Он преодолел дистанцию за две минуты 31,9 секунды. На втором и третьем местах расположились норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.