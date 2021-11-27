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Большунов завоевал первую медаль на Кубке мира

Lenta.ruиещё 6
37 минут назад

Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Статистика доступна на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Большунов завоевал первую медаль на Кубке мира
Фото: ТАССТАСС

Победителем стал финн Ииво Нисканен, преодолевший дистанцию за 33 минуты и 8,6 секунды. На втором месте расположился россиянин Алексей Червоткин, отставший от лидера на 8,3 секунды. Большунов отстал от победителя на 14,1 секунды.

25 ноября Большунов выбыл в четвертьфинале спринта и после этого отказался общаться с прессой. Победителем стал россиянин Александр Терентьев. Далее на пьедестале расположились норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Этап Кубка мира в Руке продлится до 28 ноября.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Александр Терентьев,
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