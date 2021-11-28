Россия одержала триумф на мужском Кубке мире по лыжным гонкам

Российские лыжники заняли весь медальный пьедестал на этапе Кубка мира в Финляндии после того как сборная Норвегии отказалась от соревнований из-за морозов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Александр Большунов выиграл гонку преследования, заняв первое место. Дистанцию в 15 км россиянин преодолел за 35 минут 23,7 секунды. Следом расположились соотечественники Сергей Устюгов и Артем Мальцев.

Еще три россиянина оказались в топ-10. Иван Якимушкин занял четвертое место, Илья Семиков стал шестым, а Алексей Червоткин - восьмым.

Сборная Норвегии, а также финн Ииво Нисканен отказались участвовать в гонке из-за морозов.

Ранее сообщалось, что в финском городе Руке, где проходят соревнования, стоит морозная погода. Из-за холодов перенесли женскую гонку.