Россия одержала триумф на мужском Кубке мире по лыжным гонкам

Российские лыжники заняли весь медальный пьедестал на этапе Кубка мира в Финляндии после того как сборная Норвегии отказалась от соревнований из-за морозов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Александр Большунов выиграл гонку преследования, заняв первое место. Дистанцию в 15 км россиянин преодолел за 35 минут 23,7 секунды. Следом расположились соотечественники Сергей Устюгов и Артем Мальцев.
Еще три россиянина оказались в топ-10. Иван Якимушкин занял четвертое место, Илья Семиков стал шестым, а Алексей Червоткин - восьмым.
Сборная Норвегии, а также финн Ииво Нисканен отказались участвовать в гонке из-за морозов.
Ранее сообщалось, что в финском городе Руке, где проходят соревнования, стоит морозная погода. Из-за холодов перенесли женскую гонку.
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам завершится сегодня. Следующий этап пройдет в Норвегии с 3 по 5 декабря в городе Лиллехаммер.