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Россия одержала триумф на мужском Кубке мире по лыжным гонкам

Майк Габриелян
31 минуту назад

Российские лыжники заняли весь медальный пьедестал на этапе Кубка мира в Финляндии после того как сборная Норвегии отказалась от соревнований из-за морозов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия одержала триумф на мужском Кубке мире по лыжным гонкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Большунов выиграл гонку преследования, заняв первое место. Дистанцию в 15 км россиянин преодолел за 35 минут 23,7 секунды. Следом расположились соотечественники Сергей Устюгов и Артем Мальцев.

Еще три россиянина оказались в топ-10. Иван Якимушкин занял четвертое место, Илья Семиков стал шестым, а Алексей Червоткин - восьмым.

Сборная Норвегии, а также финн Ииво Нисканен отказались участвовать в гонке из-за морозов.

Ранее сообщалось, что в финском городе Руке, где проходят соревнования, стоит морозная погода. Из-за холодов перенесли женскую гонку.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам завершится сегодня. Следующий этап пройдет в Норвегии с 3 по 5 декабря в городе Лиллехаммер.

Лыжный спорт,Илья Семиков,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Артем Мальцев,Сергей Устюгов,
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