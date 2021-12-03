Катастрофа в лыжном спринте: затоптали даже Большунова

В финалах россиян вообще не было. Выиграл Клебо, который мог пропустить этап.

Фото: MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES

Выступление сборной России в спринтерских гонках на этапе Кубка мира в Лиллехаммере оставило болельщиков в недоумении. Ни один российский лыжник даже в финал не сумел пробиться! Случайность или реальная готовность?

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Большунову вновь помешал финн!

Из-за недостаточного количества снега в Лиллехаммере организаторы отменили скиатлоны, а спринтерскую гонку отправили на короткий круг. Точнее, на два.

Многое на таком круге решалось на равнинных отрезках, в отличие от длинного подъёма в Руке. На таких отрезках нужно работать до конца, нет вообще возможности отдохнуть. И на таком круге очень важно тактически правильно сработать, отстоять свою позицию.

Но иногда сделать это по правилам порой сложно. У Александра Большунова, например, не получилось. Он отлично провёл квалификацию, всё контролировал в четвертьфинале, а в полуфинале долгое время был первым. Но сложные перестроения перед выходом на равнину привели к тому, что Большунов в одно мгновение оказался пятым.

Буквально перед россиянином выпрыгнул финн Лаури Вуоринен, который даже наступил на лыжи Большунову. Двукратный обладатель Кубка мира попытался отыграть потерянное на финишной прямой, когда соперники открыли ему коридор, но даже лаки-лузером пройти в финал не удалось.

Опять финн, как и в прошлом сезоне. Вуоринен за свои перестроения получил жёлтую карточку, но на результате это никак не сказалось.

Норвежец затоптал Терентьева

Герой первого этапа Кубка мира в Руке Александр Терентьев тоже пал жертвой достаточно грязной борьбы со стороны норвежца Финна Хогена Крога.

Хотя, как сказать, грязной. Скорее, очень контактной. На подъёме, когда Терентьев уже выходил вперёд по левому краю лыжни, норвежец просто сместился чуть влево и закрыл калитку. При этом он просто проехался по лыжам россиянина.

Саша так и остался третьим в четвертьфинале, так как обогнать где-то ещё возможности не было. А поскольку забег был не самым быстрым, наш лыжник не прошёл дальше. После гонки Терентьев заявил, что никаких претензий к Крогу у него нет, всё было в рамках допустимого.

Сергею Устюгову и Глебу Ретивых не хватило сил, а не тактической мудрости. Наши парни просто вставали на финише. В отличие от них, Йоханнес Клебо, который проиграл неделю назад в Руке, перед своими болельщиками вновь предстал непобедимым спринтером. Реальных шансов побороться с ним не было ни у кого.

Сорина проиграла в борьбе с гормоном роста

Татьяна Сорина выбыла из борьбы в четвертьфинале, как и Христина Мацокина, но могла бы побороться даже за финал. Однако и её тоже не пустила дальше норвежка, причём очень жёстко. Кристине Скистад, которая в своё время принимала гормоны роста и ничего ей за это не было, просто перекрывала траекторию и наступала на лыжи нашей спортсменке.

А если учесть, что Скистад раза в полтора больше Татьяны, Сориной сложно было её объехать. После гонки россиянка заявила, что наша команда подала протест на действия норвежки, которые были далеки от спортивных.

Но это всё же частности. Значит, нужно самим быть где-то наглее и неуступчивее. И как на это посмотрят судьи?