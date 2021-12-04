Большунов не помог: как Норвегия разнесла Россию

Даже Большунов не попал в десятку! А лучшим в коньковой гонке стал мастер классического стиля Алексей Червоткин.

Фото: MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES

Неделю назад мы все радовались крутой победе российских лыжников в гонке преследования коньковым стилем на этапе Кубка мира в финской Руке. Но тогда из-за сильного мороза не стартовали норвежцы. На этапе в Лиллехаммере норвежцы взяли убедительный реванш, тоже заняв весь пьедестал. Лучшим из наших стал Алексей Червоткин, финишировавший четвёртым, а больше никто из россиян не попал даже в десятку!

Видео дня

Две коньковые гонки с разницей в неделю показали, как бегать с норвежцами, а как – без них. На домашней трассе хозяева были просто неудержимы. Наш «кадровый» конькист Артём Мальцев после гонки честно признался, что не мог поддерживать на равнинных участках трассы ту же скорость, что и норвежцы.

При этом лыжники из Норвегии достаточно ровно начали первую половину, а на второй смогли прибавить, а из наших поддержать ровную скорость на всех отсечках смог только Алексей Червоткин. Ему не хватило всего четырёх секунд, чтобы занять третье место. Для «классика» такой результат на коньке – просто великолепный. Стоит отметить его грамотную раскладку по дистанции.

Круг, на котором практически нет возможности отдохнуть, оказался для всех остальных наших парней слишком коварным.

Александр Большунов на половине гонки был лидером, а затем постепенно откатывался в протоколе всё ниже и ниже. Он заявил о проблемах с подготовкой лыж, подчеркнув, что по состоянию был готов как минимум на место в тройке.

У Сергея Устюгова падение скорости было просто катастрофическим. Он просто не мог держать скорость на последнем круге. Говорить о причинах по горячим следам двукратный чемпион мира отказался, отметив лишь, что вся сборная России провалилась на второй половине дистанции.

Зато начали здорово. И лыжи работали прекрасно. Денису Спицову, дебютировавшему в нынешнем сезоне в Кубке мира, хороший результат в норвежской «разделке» был просто необходим, чтобы побороться за место в олимпийском составе. И работа лыж не помешала ему показать отличный последний круг – лучший среди всей нашей сборной. Он настолько выложился на заключительном отрезке, что ему даже стало плохо на финише.