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2 часа назад

Норвегия просто разнесла Россию в лыжной «разделке». Ребята, а что случилось?

Даже Большунов не попал в десятку! А лучшим в коньковой гонке стал мастер классического стиля Алексей Червоткин.

Большунов не помог: как Норвегия разнесла Россию
Фото: MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGESMATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES

Неделю назад мы все радовались крутой победе российских лыжников в гонке преследования коньковым стилем на этапе Кубка мира в финской Руке. Но тогда из-за сильного мороза не стартовали норвежцы. На этапе в Лиллехаммере норвежцы взяли убедительный реванш, тоже заняв весь пьедестал. Лучшим из наших стал Алексей Червоткин, финишировавший четвёртым, а больше никто из россиян не попал даже в десятку!

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Две коньковые гонки с разницей в неделю показали, как бегать с норвежцами, а как – без них. На домашней трассе хозяева были просто неудержимы. Наш «кадровый» конькист Артём Мальцев после гонки честно признался, что не мог поддерживать на равнинных участках трассы ту же скорость, что и норвежцы.

При этом лыжники из Норвегии достаточно ровно начали первую половину, а на второй смогли прибавить, а из наших поддержать ровную скорость на всех отсечках смог только Алексей Червоткин. Ему не хватило всего четырёх секунд, чтобы занять третье место. Для «классика» такой результат на коньке – просто великолепный. Стоит отметить его грамотную раскладку по дистанции.

Круг, на котором практически нет возможности отдохнуть, оказался для всех остальных наших парней слишком коварным.

Александр Большунов на половине гонки был лидером, а затем постепенно откатывался в протоколе всё ниже и ниже. Он заявил о проблемах с подготовкой лыж, подчеркнув, что по состоянию был готов как минимум на место в тройке.

Большунов сбежал от журналистов

У Сергея Устюгова падение скорости было просто катастрофическим. Он просто не мог держать скорость на последнем круге. Говорить о причинах по горячим следам двукратный чемпион мира отказался, отметив лишь, что вся сборная России провалилась на второй половине дистанции.

Зато начали здорово. И лыжи работали прекрасно. Денису Спицову, дебютировавшему в нынешнем сезоне в Кубке мира, хороший результат в норвежской «разделке» был просто необходим, чтобы побороться за место в олимпийском составе. И работа лыж не помешала ему показать отличный последний круг – лучший среди всей нашей сборной. Он настолько выложился на заключительном отрезке, что ему даже стало плохо на финише.

Пожалуй, самый справедливый комментарий по итогам гонки дал Юрий Бородавко. Старший тренер нашей команды предположил, что спортсмены после этапа в Руке просто расслабились и не все оказались готовы к такой жёсткой борьбе, которую навязали норвежцы. Кстати, стоит отметить, что в топ-10 забежали чех Михал Новак и француз Морис Манифика, которые тоже обыграли всю сборную России.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Денис Спицов,Алексей Червоткин,Морис Манифика,Александр Большунов,Артем Мальцев,Сергей Устюгов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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