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1 час назад

Норвежская лыжница обвинила россиянку в нарушении правил гонки на этапе Кубка мира

Знаменитая норвежская лыжница Тереза Йохауг выразила свое раздражение поведением российской лыжницы Татьяны Сориной в индивидуальной гонке на 10 км.

Россиянку обвинили в нарушении правил на Кубке мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Она буквально ездила мне по палкам, несколько раз их цепляла. Это раздражало. Я теряла ритм. Я знаю, что она делала это не специально, но в то же время нельзя бежать по палкам бегущего впереди. Так не делается", — цитирует Йохауг Nettavisen.

По результатам этой гонки норвежская лыжница заняла второе место, уступив победительнице 0,3 секунды.

Татьяна Сорина закончила гонку на восьмом месте.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, которая финишировала пятой. Общий зачет возглавляет выигравшая индивидуальную гонку на 10 км Фрида Карлссон.

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Ранее в мужской раздельной гонке на 15 км норвежцы заняли весь пьедестал: победителем стал норвежец Симен Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим – Мартин Лёвстрем Нюэнгет. Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, который занял четвертое место.

Ранее лыжник Сергей Устюгов прокомментировал неудачное выступление россиян на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Лыжный спорт,Симен Крюгер,Наталья Непряева,Алексей Червоткин,Тереза Йохауг,Сергей Устюгов,
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