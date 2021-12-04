Россиянку обвинили в нарушении правил на Кубке мира

"Она буквально ездила мне по палкам, несколько раз их цепляла. Это раздражало. Я теряла ритм. Я знаю, что она делала это не специально, но в то же время нельзя бежать по палкам бегущего впереди. Так не делается", — цитирует Йохауг Nettavisen.