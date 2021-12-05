Клебо: Устюгов выглядит страшно, так что я послушался его

«Устюгов мне ничего не говорил, но по его поведению было понятно, что я мог бы и вторым пойти, за Якимушкиным. Выглядит он страшно, с его бородой и прочим, так что мне не хотелось делать что-то неправильно. Пошел вторым, послушавшись его», — сказал Клебо в эфире «Матч ТВ».