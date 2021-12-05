Клебо: Устюгов выглядит страшно, так что я послушался его

Лыжник норвежской сборной Йоханнес Клебо рассказал о соперничестве с российским спортсменом Сергеем Устюговым на последнем этапе сегодняшней эстафеты в Лиллехаммере.
«Устюгов мне ничего не говорил, но по его поведению было понятно, что я мог бы и вторым пойти, за Якимушкиным. Выглядит он страшно, с его бородой и прочим, так что мне не хотелось делать что-то неправильно. Пошел вторым, послушавшись его», — сказал Клебо в эфире «Матч ТВ».
По результатам мужской эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира в Норвегии россияне завоевали серебряную медаль, проиграв только хозяевам соревнований. В составе российской команды выходили на старт Артем Мальцев, Илья Семиков, Александр Терентьев и Сергей Устюгов. Тройку медалистов замкнула вторая команда Норвегии. Второй состав национальной команды России (Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин) пришел к финишу четвертым.
Эта гонка завершала второй этап Кубка мира в соревнованиях среди мужчин. Третий этап стартует в швейцарском Давосе 11 декабря.
Женская сборная России в своей эстафете одержала победу. В составе российской команды выступили Вероника Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.
Ранее Клебо отреагировал на информацию о своем уходе из сборной Норвегии.